Юрист Хаминский объяснил, кому достанется наследство Родиона Щедрина

Имущество композитора Родиона Щедрина может отойти государству, если в течение полугода не найдут его наследников. Об этом в пятницу, 29 августа, заявил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Он отметил, что Щедрин был женат на балерине Большого театра Майе Плисецкой, но у них не было детей.
— По закону наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя. Таким образом, с учетом того, что Майя Плисецкая умерла еще в 2015 году, наследников первой очереди у Щедрина нет, — подчеркнул специалист.
Он отметил, что в подобных ситуациях призывают наследников второй, третьей и последующих очередей — к ним относятся полнородные и неполнородные братья и сестры, дяди и тети, а также другие родственники.
Хаминский добавил, что после кончины известных людей у них часто появляются мнимые или настоящие внебрачные дети, которые тоже начинают претендовать на часть наследства. В таких случаях они будут должны подтвердить свое родство со скончавшимся в судебном порядке, передает РИА Новости.
О смерти Родиона Щедрина сообщили в Большом театре 29 августа — российский композитор умер на 93-м году жизни. По данным журналистов, композитор оставил наследство стоимостью примерно 65 миллионов рублей. В него входит недвижимость в Германии и Литве, а квартиру в Москве артист передал государству в феврале 2022 года.