Юрист Хаминский объяснил, кому достанется наследство Родиона Щедрина

Хаминский добавил, что после кончины известных людей у них часто появляются мнимые или настоящие внебрачные дети, которые тоже начинают претендовать на часть наследства. В таких случаях они будут должны подтвердить свое родство со скончавшимся в судебном порядке, передает РИА Новости.