Пичушкин и другие «пыжики»: как живут пожизненно заключенные в «Полярной сове»

«Полярная сова» славится среди всех российских «зон особого режима» тем, что за всю историю из нее освободился только один пожизненно осужденный. Им был рецидивист Анвар Масалимов. В 1991 году после того, как мужчина отбыл наказание в колонии, он поселился у пенсионера в Томской области. Пожилой житель поселка Комсомольск доверчиво пустил его в свой дом, а после был убит Масалимовым. Мужчины поссорились во время распития спиртного. Убийца задушил пенсионера, а после расчленил его тело и спрятал в огороде.