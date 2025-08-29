Пичушкин и другие «пыжики»: как живут пожизненно заключенные в «Полярной сове»

Мать «Битцевского маньяка» Александра Пичушкина подала жалобу в суд, заявив, что не сможет навещать сына в колонии «Полярная сова», где тот отбывает пожизненный срок. Дело в том, что тюрьма находится за полярным кругом на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, а Наталья Пичушкина проживает в Москве. Сам «Битцевский маньяк» тоже пытался добиться через суд перевода в колонию, которая находилась бы ближе к столице, но его иск был отклонен. Что известно об ИК-18, которую прозвали «Полярной совой», — в материале «Вечерней Москвы».
Как появилась колония.
История поселка Харп, где располагается «Сова» берет свое начало с масштабного строительного проекта. С 1947 по 1953 год за полярным кругом велось возведение Трансполярной магистрали. Проект, как ожидалось, должен был связать Западную и Восточную Сибирь. К строительству магистрали привлекли осужденных ГУЛАГа, в числе которых были воры, совершившие мелкие кражи, мародеры, военные, а также рецидивисты. Однако со смертью генерального секретаря СССР Иосифа Сталина реализация этого проекта была заморожена. В наши дни некоторые части дороги заброшены или недостроены вовсе, а рельсы местами сняты на иные нужды. Довести проект до конца так и не удалось.
Вблизи строительства магистрали была создана железнодорожная станция «Подгорная», возле которой в 60-е годы прошлого века и образовали поселок закрытого типа Харп. Именно там расположилась ИК-18, которая в народе получила название «Полярная сова» из-за скульптуры совы на ее территории. Колония была создана с целью содержать в ней самых опасных преступников. Туда также попадали рецидивисты. А в 2005 году (по другим данным — в конце 2004 года) «Полярная сова» получила новый статус — исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных.
Условия содержания в «Полярной сове».
Лимит наполнения ИК-18 — до 1014 заключенных, которые в том числе могут содержаться на участке строгого режима (рассчитан на 450 человек) и в колонии-поселении для мужчин и женщин (100 мест).
Чем занимаются заключенные.
Последние рассчитаны на осужденных, которые получили не пожизненные, а длительные сроки заключения. «Постояльцы» колонии трудятся в котельных, пекут хлеб, шьют одежду и выращивают овощи, делают украшения и занимаются ремонтом автомобилей.
Но трудиться могут только те, кто содержится на участке строгого режима и в колонии-поселении. Те осужденные, которых приговорили к пожизненным срокам, проводят в камере не менее 22 часов в сутки за исключением редких прогулок и походов к врачу или следователю. На тюремном жаргоне таких заключенных зовут «пыжиками».
Как «подбирают» сокамерников.
Камеры в «Полярной сове» для пожизненно осужденных рассчитаны на одного-двух человек. Тюремщики тщательно подходят к вопросу определения заключенных: они решают, кто и с кем может находиться в заключении совместно, на основании собеседования у психолога. Те сокамерники, которые ладят друг с другом, периодически меняют «соседей», чтобы исключить конфликты после многолетнего проживания вместе.
А известный «постоялец» «Полярной совы» Александр Пичушкин, например, содержится в камере один после того, как несколько раз конфликтовал с потенциальными сокамерниками и угрожал им.
Распорядок дня и питание.
День в «Полярной сове» начинается в 6 часов утра. В течение дня заключенные убирают камеры, выходят на прогулки в порядке очередности, а также имеют час личного времени до подготовки ко сну и отбоя в 22 часа. Раз в неделю заключенные могут принять 10-минутный душ.
Самодеятельности в колонии нет, но в качестве развлечения раз в неделю пожизненно осужденные могут посмотреть телевизор. Им показывают преимущественно военные фильмы.
Еще одна особенность быта пожизненно осужденных — подобие камер хранения, в которых они могут держать свои вещи, так как в собственной камере для этого не хватает места. Получить вещь из камеры хранения можно, обратившись к надзирателям.
Для осужденных организовано трехразовое питание, в котором, как пишут СМИ, обязательно присутствует мясо. Еду готовят сами заключенные. Например, в одном из приемов пищи у осужденного могут быть рассольник, гуляш с мясом и овощным рагу, кисель.
Известные заключенные «Полярной совы».
По разным данным, в настоящее время в ИК-18 содержатся около 500−550 заключенных, часть из которых приговорены к пожизненному лишению свободы за тяжкие преступления. В их числе печально известные на всю страну:
Александр Пичушкин («Битцевский маньяк»), признанный виновным в 49 убийствах. Сам он заявлял, что причастен к не менее чем 60 лишениям жизни. Нурпаши Кулаев — террорист, участвовавший в захвате школы в Беслане 1 сентября 2004 года. Жертвами теракта стали 333 человека. Иван Панченко («Земляной Дьявол»), который убил пятерых человек. Одну из потерпевших, восьмилетнюю девочку, он закопал в землю заживо, а другую три года держал в вырытой землянке и насиловал. Сергей Помазун («Белгородский стрелок»), расстрелявший в центре Белгорода шестерых человек. Николай Мозгляков, похитивший, привязавший к дереву, изнасиловавший и изрезавший трех школьниц. Сергей Буторин («Ося»), лидер Ореховской ОПГ, признанный виновным в организации убийств, покушениях на убийства 38 человек, руководстве преступным сообществом.
Единственный освободившийся.
«Полярная сова» славится среди всех российских «зон особого режима» тем, что за всю историю из нее освободился только один пожизненно осужденный. Им был рецидивист Анвар Масалимов. В 1991 году после того, как мужчина отбыл наказание в колонии, он поселился у пенсионера в Томской области. Пожилой житель поселка Комсомольск доверчиво пустил его в свой дом, а после был убит Масалимовым. Мужчины поссорились во время распития спиртного. Убийца задушил пенсионера, а после расчленил его тело и спрятал в огороде.
Масалимова признали виновным в убийстве и приговорили к высшей мере наказания — смертной казни. Однако после введения моратория в 1998 году приговор заменили на пожизненный срок. Сначала он содержался в ИК-5, прозванной в народе «Вологодский пятак». В 2003 году уголовное законодательство в России изменилось — повторное совершение убийства перестали считать отягчающим обстоятельством. По новому законодательству Масалимов не должен был отбывать пожизненное лишение свободы. Он начал писать жалобы в суды различных инстанций с просьбой смягчить и переквалифицировать приговор.
В 2008 году приговор Масалимова действительно изменили — из него убрали признание осужденного особо опасным рецидивистом и указание на другое отягчающее обстоятельство (убийство в нетрезвом виде). Однако наказание так и осталось пожизненным лишением свободы, хотя максимальное наказание за убийство по статье Уголовного кодекса РСФСР без отягчающих обстоятельств не могло превышать 10 лет. В 2012 году Масалимова перевели в «Полярную сову», откуда он подал очередную кассационную жалобу. В 2016 году суд ее удовлетворил, и осужденный вышел на свободу.
Правда, на воле Масалимов оставался недолго: в 2018 году он совершил свое третье убийство, ударив ножом своего собутыльника. За причинение тяжких телесных повреждений мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии. В этот раз попытки Масалимова обжаловать приговор ни к чему не привели.
Масалимов стал единственным осужденным, отбывавшим заключение в «Полярной сове», который смог выйти на свободу.
А вот побеги из колонии еще никому не удавались: был единичный случай, когда «постоялец» смог выбраться за пределы прогулочного дворика колонии, но его моментально задержали.
Смерти и суициды.
В тюрьме были случаи самоубийств и смертей. После гибели заключенного тюремщики сообщают об этом его родственникам, чтобы те могли забрать тело. Но от некоторых осужденных в «Полярной сове» близкие давно отреклись: кто-то — из-за тяжелой дороги до колонии, иные — из-за тяжести преступлений, которые те совершили.
