На форуме в Новосибирске обсудили создание научно-образовательного кластера

Создание Сибирского научно-образовательного кластера, работа которого будет способствовать достижению целей нацпроектов, обсудили на расширенном заседании координационного совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по образованию и науке в ходе форума «Технопром-2025» в Новосибирске, сообщили в администрации губернатора и правительства области.
Уточним, что создание кластера предусмотрено планом реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа (СФО) до 2035 года. Каждый регион СФО обладает уникальными компетенциями. Так, например, Томская область специализируется на новых материалах и химии, а Новосибирская область — на биоэкономике. Подчеркивается, что кластер будет создан на базе научных, исследовательских и образовательных организаций.
«Нам важно при поддержке и участии ассоциации показать общую картину сегодняшнего и будущего научно-образовательного потенциала Сибири. Важна взаимосвязь не только внутри приближенных частей этого кластера, названных центров, но и более отдаленные кооперационные связи», — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
С 2025 года в России по решению Президента РФ Владимира Путина реализуются обновленные национальные проекты. Они направлены на сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержку семей, создание комфортной и безопасной среды, экологическое благополучие, развитие экономики, технологий и цифровой сферы.