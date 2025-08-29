На форуме в Новосибирске обсудили создание научно-образовательного кластера

Уточним, что создание кластера предусмотрено планом реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа (СФО) до 2035 года. Каждый регион СФО обладает уникальными компетенциями. Так, например, Томская область специализируется на новых материалах и химии, а Новосибирская область — на биоэкономике. Подчеркивается, что кластер будет создан на базе научных, исследовательских и образовательных организаций.