Турция закрыла небо для самолётов и разорвала торговые связи с Израилем

Турция полностью прекратила торговые отношения с Израилем, запретив своим судам заходить в израильские порты и закрыв небо для авиации этой страны. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая на экстренном заседании парламента, созванного для обсуждения ситуации в секторе Газа.
«Мы приняли решение полностью остановить торговлю с Израилем. Турецкие корабли не будут заходить в порты Израиля, а израильским самолётам запрещено использовать наше воздушное пространство. Ни одна страна в мире не пошла на такой шаг, полностью разорвав торговые связи с Израилем», — подчеркнул Фидан.
По словам министра, Израиль намеренно препятствует доставке гуманитарной помощи в сектор Газа, используя голод как инструмент давления. Он также обвинил израильские власти в продолжении политики государственного терроризма и усугублении геноцида в палестинском анклаве.
Ранее Хакан Фидан заявил, что Израиль своим нападением на Иран поставил регион Ближнего Востока на грань полной катастрофы.