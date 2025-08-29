Ричмонд
Село Верхнеяркеево в Башкирии выиграло федеральный грант на благоустройство

Благодаря этому будет обновлена центральная площадь.

Источник: Национальные проекты России

Село Верхнеяркеево в Илишевском районе Башкирии стало победителем X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», и выиграло федеральный грант, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства республики.

Проект «Связующие нити центра Верхнеяркеево. Живое единство опорного села» предусматривает комплексное преображение центральной площади. В частности, там планируют обновить сцену, обустроить пешеходные зоны с декоративной плиткой и современный скейт-парк, смонтировать сухой фонтан, качели и торговые павильоны. Приступить к работам рассчитывают в мае 2026 года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.