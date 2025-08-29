Новосибирская область и Сбер будут вместе развивать технологии ИИ

Соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) подписали представители Новосибирской области и Сбера на форуме «Технопром-2025». Это будет способствовать достижению целей национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Документ подписали губернатор области Андрей Травников и старший вице-президент Сбера Андрей Белевцев. Соглашение предусматривает совместное внедрение ИИ-решений в ключевые отрасли экономики региона. Речь идет в том числе о промышленности и ИТ-индустрии. Особое внимание будет уделено использованию отечественных разработок. Это важно для обеспечения технологической независимости и безопасности данных.
Губернатор Андрей Травников отметил уже реализованные совместные проекты, например, пилотную систему диагностики инсультов. Она показала значительный социальный эффект и будет переведена в промышленную эксплуатацию в следующем году.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.