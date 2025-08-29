«Верабейкі» прыляцяць у Ліду: які помнік адкрыюць у горадзе да Дня пісьменства?

Яго цяжка не заўважыць. Маляўнічы, акуратны і зграбны, у нечым вытанчаны дом ля замкавых сцен адразу кідаецца ў вочы. Гісторыя будынка цесна звязана з вядомым беларускім паэтам Валянцінам Таўлаем, які жыў там у 1939−1941 гадах. Пра гэта сведчыць мемарыяльная дошка на доме. Цяпер тут музейная экспазіцыя. Але сувязь Таўлая з Лідай насамрэч куды больш моцная, хоць і нарадзіўся ён у Баранавічах у сям"і чыгуначніка.