Юрий Слюсарь рассказал об отфотошопленных снимках в отчетах чиновников

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о необходимости наведения порядка в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Особое внимание он уделил обновлению контейнерных площадок, которые должны быть современными, соответствовать санитарным нормам и эстетично выглядеть. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
В регионе уже создано 75 новых площадок и модернизировано 122 существующие из запланированных 135. Работа продолжается, несмотря на отставание в некоторых муниципалитетах, таких как Новошахтинск, Новочеркасск и Белокалитвинский район. Для оснащения площадок закуплено 13 578 контейнеров, из которых почти 70% уже установлены.
Особое недовольство главы региона вызвала работа по поддержанию чистоты и регулярному вывозу отходов. Юрий Слюсарь раскритиковал практику муниципалитетов, которые вместо реальных дел присылают в отчетах отретушированные фотографии, создавая видимость благополучия.
— Мусор сам в контейнер не запрыгнет. Поэтому следующий важный момент — регулярный вывоз отходов региональными операторами и поддержка чистоты на площадках, — сказано в сообщении.
