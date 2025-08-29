Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Слюсарь рассказал об отфотошопленных снимках в отчетах чиновников

Юрий Слюсарь потребовал навести порядок с мусором без «фотошопа» в отчетах.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о необходимости наведения порядка в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Особое внимание он уделил обновлению контейнерных площадок, которые должны быть современными, соответствовать санитарным нормам и эстетично выглядеть. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

В регионе уже создано 75 новых площадок и модернизировано 122 существующие из запланированных 135. Работа продолжается, несмотря на отставание в некоторых муниципалитетах, таких как Новошахтинск, Новочеркасск и Белокалитвинский район. Для оснащения площадок закуплено 13 578 контейнеров, из которых почти 70% уже установлены.

Особое недовольство главы региона вызвала работа по поддержанию чистоты и регулярному вывозу отходов. Юрий Слюсарь раскритиковал практику муниципалитетов, которые вместо реальных дел присылают в отчетах отретушированные фотографии, создавая видимость благополучия.

— Мусор сам в контейнер не запрыгнет. Поэтому следующий важный момент — регулярный вывоз отходов региональными операторами и поддержка чистоты на площадках, — сказано в сообщении.

Подпишись на нас в Telegram!