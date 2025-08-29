Юрий Слюсарь рассказал об отфотошопленных снимках в отчетах чиновников

В регионе уже создано 75 новых площадок и модернизировано 122 существующие из запланированных 135. Работа продолжается, несмотря на отставание в некоторых муниципалитетах, таких как Новошахтинск, Новочеркасск и Белокалитвинский район. Для оснащения площадок закуплено 13 578 контейнеров, из которых почти 70% уже установлены.