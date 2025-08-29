Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гребцы из Волгоградской области взяли 3 медали на первенстве России

Они по одному разу поднимались на первую, вторую и третью ступень пьедестала.

Источник: Национальные проекты России

Представители Волгоградской области завоевали три медали разного достоинства на первенстве страны и всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, которые прошли в соответствии с целями государственной программы «Спорт России», сообщили в региональном комитете физической культуры и спорта.

Уточним, что соревнования прошли в Энгельсе в Саратовской области. Они собрали около 500 участников из более чем 30 регионов страны. 17-летняя байдарочница Алена Орлова из Волгоградской области завоевала две награды. Она стала серебряным призером на дистанции 1000 метров, а также одержала победу в гонке на 5 километров. В копилке региона также есть бронзовая медаль. Такой награды удостоен мужской квартет в составе Луки Забрусскова, Евгения Уракова, Николая Арсенькина и Арсения Бальберга. Они пришли третьими в гонке на каноэ на дистанции протяженностью 1000 метров.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.