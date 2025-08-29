Гребцы из Волгоградской области взяли 3 медали на первенстве России

Уточним, что соревнования прошли в Энгельсе в Саратовской области. Они собрали около 500 участников из более чем 30 регионов страны. 17-летняя байдарочница Алена Орлова из Волгоградской области завоевала две награды. Она стала серебряным призером на дистанции 1000 метров, а также одержала победу в гонке на 5 километров. В копилке региона также есть бронзовая медаль. Такой награды удостоен мужской квартет в составе Луки Забрусскова, Евгения Уракова, Николая Арсенькина и Арсения Бальберга. Они пришли третьими в гонке на каноэ на дистанции протяженностью 1000 метров.