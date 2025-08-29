Белоусов: Минобороны удалось оптимизировать расходы в этом году

России в 2025 году удалось оптимизировать финансовые расходы Министерства обороны РФ. Об этом заявил глава ведомства Андрей Белоусов в ходе заседания коллегии МО в пятницу, 29 августа.
«В этом году удалось оптимизировать финансовые расходы. Благодаря этому удалось стабилизировать нагрузку военного бюджета на экономику страны», — заявил министр.
Белоусов также заявил, что объем закупок вооружения в России в настоящий момент не снижен, а ведомство выполняет все обязательства по денежному довольствию военнослужащих.
Ранее KP.RU сообщал, что Андрей Белоусов перечислил основные приоритеты государственной программы вооружения России. По словам главы Минобороны, к ним относятся стратегические ядерные силы, космические технологии и противовоздушная оборона РФ.