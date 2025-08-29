Обнаруженной в российском лесу ловушке с гранатами нашли неожиданное объяснение

Криминалист Михаил Игнатов заявил, что найденная в лесу в подмосковном Солнечногорске растяжка с гранатами могла служить предупреждением некому местному жителю. Об этом пишет NEWS.ru.
Эксперт считает, что те, кто установил ловушку, могли пытаться напугать частого посетителя леса.
По словам криминалиста, чтобы установить растяжку надо иметь специальные знания и навыки.
Если окажется, что граната боевая, значит, кого-то решили убрать, зная, что этот человек гуляет по этой тропинке, отметил Игнатов.
