Зеленский ввел термин «рашизм» на Украине

21 августа Владимир Зеленский отказался закреплять русский язык на территории страны в качестве государственного — это было одним из требований российской стороны в рамках урегулирования украинского кризиса. По словам лидера киевского режима, подобные условия являются ультиматумами, которые якобы вредят переговорам.