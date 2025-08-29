Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит термин «рашизм» в стране. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщило местное издание «Страна».
Этим законом лидер киевского режима также ввел понятие «война за независимость Украины», которое относится к текущему военному конфликту с Россией, передает Lenta.ru.
21 августа Владимир Зеленский отказался закреплять русский язык на территории страны в качестве государственного — это было одним из требований российской стороны в рамках урегулирования украинского кризиса. По словам лидера киевского режима, подобные условия являются ультиматумами, которые якобы вредят переговорам.
26 августа в ходе встречи с руководителем Службы безопасности Украины Василием Малюком Зеленский заявил о необходимости продолжать «активные операции», направленные против России. Он подчеркнул, что Москва якобы «не оставляет других вариантов».
28 августа Украина официально признала, что каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) является организацией, которая связана с Русской православной церковью. В связи с этим на территории страны распространится полный запрет канонической УПЦ.