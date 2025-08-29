Ричмонд
Путин подписал указ об оптимизации структуры администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин в пятницу, 29 августа, подписал указ о мерах по оптимизации структуры администрации президента страны. В частности, в ней появилось Управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству вместо двух других управлений.

— Упразднить Управление президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами; Управление президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству, — говорится в документе.

Глава государства поручил руководителю администрации президента в течение трех месяцев провести необходимые организационно-штатные мероприятия в связи с этими изменениями. Кроме того, он поручил признать утратившими силу шесть указов, документ доступен на сайте опубликования правовых актов.

18 августа Владимир Путин назначил бывшего посла России в Австрийской Республике Дмитрия Любинского на должность заместителя министра иностранных дел России.

25 июля глава государства увеличил штатную численность центрального аппарата Министерства внутренних дел (МВД) России на 350 человек — до 7110 сотрудников. Также, по данным журналистов, Путин подписал указ, согласно которому 12 высокопоставленных сотрудников МВД, МЧС, СК и прокуратуры получили новые должности, а девять — лишились постов.