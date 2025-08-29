Астролог Анжела Перл назвала знак зодиака, которому повысят зарплату в сентябре

Астролог Анжела Перл подготовила сентябрьский расклад Таро для Львов, в котором отметила, что месяц будет связан с финансовыми переменами. Два затмения затронут денежную сферу: могут появиться новые источники дохода, тогда как старые — уйти.
По словам Перл, карты указывают на появление в окружении Львов мужчины воздушной стихии — человека рассудительного, возможно, юриста или аналитика. Важно подходить к ситуациям хладнокровно, задавать вопросы и тщательно все анализировать.
Десятка Пентаклей сулит удачу в деньгах, семейных делах, вопросах наследства и вложений. Император символизирует рост, повышение или новый статус, а Солнце обещает радость, успех и признание.
В то же время расклад советует Львам не торопиться с резкими решениями: сентябрь лучше посвятить отдыху, восстановлению сил и продуманным шагам. Рыцарь Мечей указывает на необходимость планирования, а Семерка Пентаклей говорит о скором вознаграждении за приложенные усилия, росте доходов и успехе в делах.
— Семерка Пентаклей — это финансовый рост. Львы будут больше востребованы. Может быть, их ждет другая работа с большей зарплатой или бизнес начнет процветать. Очень хорошая карта, — отметила Анжела в своем блоге на YouTube.
Сентябрь — это превосходное время для отпуска, однако планировать свой досуг нужно не только с учетом личного календаря, но и лунного тоже, поскольку путешествия и звезды часто протекают рука об руку. Об этом «Вечерней Москве» рассказала экстрасенс, эзотерик, ясновидящая и шаманка Аделина Панина. Она назвала самые подходящие для отпуска дни сентября.