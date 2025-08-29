В Крыму родительские чаты переводят в мессенджер МAX

«С 1 сентября Республика Крым переводит родительские чаты на новую платформу — MAX. Этот переход планируется завершить до 20 сентября, как было анонсировано на августовской конференции. Родители, учителя и образовательные организации смогут аккумулировать всю необходимую информацию о процессе обучения и задачах в единой платформе, что обещает еще больше улучшить координацию между всеми участниками образовательного процесса», — говорится в сообщении.
В июне президент России Владимир Путин подписал закон о создании новой многофункциональной цифровой платформы обмена данными. Сообщалось, что сервис объединит функции мессенджера и сервисы государственных и муниципальных услуг.
По мнению руководителя экспертного совета Фонда стратегического развития Игоря Шатрова, создание национального российского мессенджера Max не просто правильная, позитивная и перспективная идея, а единственно верная для РФ в сложившихся условиях.