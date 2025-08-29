Экс-директора Театра сатиры Агаева отправили в СИЗО

Бывший директор Театра сатиры в Москве Мамедали Агаев отправлен в СИЗО по делу о мошенничестве на сумму около 20 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
По данным ведомства, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал для Агаева меру пресечения в виде заключения под стражу. В изоляторе он проведёт один месяц и 29 суток.
Экс-руководитель театра обвиняется в особо крупном мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Следствие считает, что Агаев зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и заключал фиктивные авторские договоры с театром, которым сам же руководил. Согласно документам, он якобы создавал сценарии постановок и передавал их театру.
В результате Агаев получал выплаты в размере 4% от сборов за каждый показ спектакля. По такой схеме были проведены десятки постановок.
