Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-директора Театра сатиры Агаева отправили в СИЗО

Бывший директор Театра сатиры в Москве Мамедали Агаев отправлен в СИЗО по делу о мошенничестве на сумму около 20 миллионов рублей.

Бывший директор Театра сатиры в Москве Мамедали Агаев отправлен в СИЗО по делу о мошенничестве на сумму около 20 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

По данным ведомства, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал для Агаева меру пресечения в виде заключения под стражу. В изоляторе он проведёт один месяц и 29 суток.

Экс-руководитель театра обвиняется в особо крупном мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Следствие считает, что Агаев зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и заключал фиктивные авторские договоры с театром, которым сам же руководил. Согласно документам, он якобы создавал сценарии постановок и передавал их театру.

В результате Агаев получал выплаты в размере 4% от сборов за каждый показ спектакля. По такой схеме были проведены десятки постановок.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.