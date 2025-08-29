Экс-директора Театра сатиры Агаева отправили в СИЗО

Экс-руководитель театра обвиняется в особо крупном мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Следствие считает, что Агаев зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и заключал фиктивные авторские договоры с театром, которым сам же руководил. Согласно документам, он якобы создавал сценарии постановок и передавал их театру.