В городе Зверево Ростовской области открылась инклюзивная мастерская

В ней занимаются люди с ограниченными возможностями здоровья.

Источник: Национальные проекты России

Инклюзивная мастерская «Волшебные клубочки» для молодых людей с инвалидностью начала работу в городе Зверево Ростовской области в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.

Проект направлен на социализацию людей с ограниченными возможностями здоровья, предоставляя им пространство для общения и творческой самореализации. В мастерской сейчас занимаются восемь человек с инвалидностью. Они осваивают различные техники вязания, создают яркие игрушки и сувениры.

Как отмечают участники проекта, занятия рукоделием помогают им не только приобрести новые навыки, но и найти друзей, улучшить коммуникативные способности и успешно адаптироваться в обществе. Готовые работы планируется представить вниманию широкой аудитории на городских творческих выставках.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.