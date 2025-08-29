Минобразования: профильные классы закрывают основные отрасли, в которых нуждается экономика Беларуси

В этом году состоялся первый выпуск инженерного класса в Беларуси. "Также у нас есть педагогические, спортивно-педагогические, военно-патриотические и аграрные классы. Эти ребята изучают факультативные дисциплины в 10−11 классах, которые направлены на более глубокое изучение производственных процессов и технических аспектов, — рассказал Сергей Пищов. — Основные отрасли и направления, в которых экономика испытывает острую потребность, полностью закрыты такими профильными классами.