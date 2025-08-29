Минобразования: профильные классы закрывают основные отрасли, в которых нуждается экономика Беларуси

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профильные классы закрывают основные отрасли, в которых нуждается экономика Беларуси. Об этом рассказал начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов в проекте БЕЛТА «Страна говорит».
В этом году состоялся первый выпуск инженерного класса в Беларуси. "Также у нас есть педагогические, спортивно-педагогические, военно-патриотические и аграрные классы. Эти ребята изучают факультативные дисциплины в 10−11 классах, которые направлены на более глубокое изучение производственных процессов и технических аспектов, — рассказал Сергей Пищов. — Основные отрасли и направления, в которых экономика испытывает острую потребность, полностью закрыты такими профильными классами.
Профильный класс — это не предоставление льгот или дополнительных благ, а инструмент эффективной профориентации, обратил он внимание.
Заместитель начальника главного управления профессионального образования — начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Александра Петрова отметила, что среди вузов и колледжей есть конкуренция за выпускников 9-х классов. «Мы привлекаем почти 50% из них в наши колледжи. Оставшиеся 50% распределяются между профильными классами и классами профессиональной направленности. Безусловно, мы бы хотели увеличить этот процент девятиклассников, которые выбирают наши учебные заведения», — сказала она. -0-
