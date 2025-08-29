Юные пловцы из Волгоградской области взяли 5 медалей на первенстве мира

Соревнования прошли в Румынии с 19 по 24 августа. В них приняли участие более 800 спортсменов почти из 120 стран. Семнадцатилетний Михаил Щербаков из Волгоградской области стал трехкратным чемпионом мира среди юниоров. Он одержал победу на дистанции 200 метров комплексным плаванием, установив рекорд соревнований, а также завоевал два золота в составе эстафетных команд 4×100 и 4×200 метров вольным стилем. Российский эстафетный квартет также установил мировой юниорский рекорд.