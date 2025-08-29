Юные пловцы из Волгоградской области взяли 5 медалей на первенстве мира

Двое пловцов из Волгоградской области завоевали 5 медалей на юниорском первенстве мира. Достижения соответствуют целям государственной программы «Спорт России», сообщили в комитете физической культуры и спорта региона.
Соревнования прошли в Румынии с 19 по 24 августа. В них приняли участие более 800 спортсменов почти из 120 стран. Семнадцатилетний Михаил Щербаков из Волгоградской области стал трехкратным чемпионом мира среди юниоров. Он одержал победу на дистанции 200 метров комплексным плаванием, установив рекорд соревнований, а также завоевал два золота в составе эстафетных команд 4×100 и 4×200 метров вольным стилем. Российский эстафетный квартет также установил мировой юниорский рекорд.
Шестнадцатилетняя Серафима Фокина взяла серебро на своей коронной дистанции 200 метров баттерфляем, уступив победительнице всего 0,1 секунды и установив новый юношеский рекорд России. Также она добавила в копилку команды бронзу в комбинированной эстафете 4×100 метров. Таким образом, всего на счету волгоградских спортсменов три золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.