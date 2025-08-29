Бланшетт, Клум, Суинтон и Клуни с женой: красная дорожка Венецианского кинофестиваля

Кейт Бланшетт, Хайди Клум с дочерью Лени и Тильда Суинтон привлекли внимание своими эффектными образами на открытии 82-го Венецианского кинофестиваля, который проходит в эти дни на острове Лидо в Италии. Этот старейший кинофорум мира, традиционно проходящий во Дворце кино «Золотого льва Святого Марка», собрал мировых звезд на знаменитой красной дорожке. Одной из первых гостей стала 56-летняя Кейт Бланшетт. Актриса, известная своей приверженностью экологическим принципам, выбрала переработанное черное платье в пол. Её элегантный образ подчеркнул лаконичный дизайн без рукавов. Следом появилась 52-летняя Хайди Клум в компании своей 21-летней дочери Лени. Немецкая топ-модель выбрала роскошное розовое шелковое платье с глубоким декольте в форме сердца и корсетом. Элегантный наряд был дополнен изящным клатчем и босоножками телесного оттенка на шпильке. Не менее ярким оказался образ Тильды Суинтон. 64-летняя британская актриса, всегда выделяющаяся своей неординарной эстетикой, выбрала классический ансамбль с белой блузкой, украшенной рюшами, и пышной черной юбкой в пол. Завершением стали кольца из белого золота, которые добавили акцента её строгому стилю. Шейлин Вудли также появилась на фестивале, но предпочла нарушить традиции вечерних нарядов. 33-летняя актриса выбрала черное мини-платье. Джордж Клуни вновь оказался в центре внимания, появившись на красной дорожке в сопровождении своей супруги Амаль. Амаль блистала облегающем мини-платье цвета фуксии с пышным шлейфом. Она дополнила образ золотыми босоножками. Событие стало настоящим праздником для любителей кино и моды, демонстрируя не только выдающиеся работы киноиндустрии, но и вдохновляющий стиль участников фестиваля.