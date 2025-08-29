Боксер из Владимирской области завоевал серебро на чемпионате России

Спортсмен из Владимирской области стал серебряным призером чемпионата России по боксу, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона. Достижения отечественных атлетов соответствуют целям государственной программы «Спорт России».
Соревнования прошли в Екатеринбурге. В них приняли участие более 300 сильнейших боксеров из 60 регионов страны. Владимирскую область представили шесть атлетов.
Рамазан Дадаев провел пять поединков на турнире, в четырех из них он одержал уверенную победу. В финале спортсмен уступил титулованному Муслиму Гаджимагомедову, заняв второе место.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.