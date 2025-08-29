В новосибирском вузе будут готовить кадры для цифровой экономики

Специалистов для работы в сфере цифровой экономики будут готовить в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) для выполнения задач нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Соответствующее соглашение было подписано на международном форуме «Технопром-2025» в Новосибирске, сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
В церемонии заключения участвовали три стороны. Речь идет о представителях Минцифры Новосибирской области, СибГУТИ и компании «РЕД СОФТ». В соответствии с документом партнеры будут составлять совместные образовательные программы, внедрять отечественные ИТ-технологии и трудоустраивать выпускников. При этом в СибГУТИ уже оборудованы рабочие места на базе российской операционной системе «РЕД ОС».
«Новосибирская область — столица подготовки ИТ-кадров, славится высоким уровнем подготовки специалистов, 10 вузов и 14 колледжей региона обеспечивают отрасль информационных технологий квалифицированными кадрами. Ежегодно на рынок выходят более трех тысяч молодых специалистов. ИТ-компании охотно включаются в образовательный процесс, понимая важность качественного образования и практической ориентации студентов», — подчеркнул министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.