Концерты, выставки и стендап: куда сходить в Москве в сентябре

Театры, музеи и концертные площадки уже готовы подарить зрителям лучшее лекарство от грусти по уходящему лету — новые впечатления. Осенний сезон открывается, и в его честь «Вечерняя Москва» совместно с Яндекс Афишей собрали яркие мероприятия сентября, для которых точно стоит выделить дни в календаре.
Театр.
«Вальс-бостон».
Когда: с 6 сентября. Где: Театр Эстрады, 16+.
Отправиться на выходных в Ростов-на-Дону XX века очень просто — нужно лишь заглянуть в Театр Эстрады, на сцене которого воссоздали атмосферу южной столицы 1920-х годов. Сюжет мюзикла-откровения рожден из песен Александра Розенбаума и наполнен вечными смыслами: главному герою Константину предстоит выбрать между дружбой и предательством, любовью и независимостью, личным счастьем и долгом. Будучи врачом, он случайно спас жизнь вора, не представляя, как это повлияет на него самого. За полной сложных перипетий историей можно будет наблюдать уже с первой недели сентября.
«Последняя сказка».
Когда: со 2 сентября. Где: Московский дворец молодежи, 12+.
Мюзикл с восточным колоритом: по его сюжету молодая пара внезапно попадает из нашего времени во вселенную Шехерезады. Знакомые всем с детства герои учат их любви, взаимопониманию и преодолению трудностей семейной жизни, а еще катают на ковре-самолете, устраивают прогулки по роскошным дворцам и поют хиты Таркана. Сложно представить, кто бы отказался от такой веселой психотерапии. Поэтому тем, кому в отношениях тоже наскучил быт, рекомендуется пригласить вторую половинку на свидание в «Последнюю сказку», выбрав идеальные места с помощью «Панорамы зала» на Яндекс Афише — реалистичная проекция позволяет понять, с какого кресла будет удобнее смотреть постановку.
«Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.».
Когда: 16−21 сентября. Где: театр «Маска», 12+.
Всем, кому в оригинальной истории Конан Дойля и ее последующих экранизаций недоставало моментов с миссис Хадсон, посвящается. В этом спектакле героиня блистает своим умом и сообразительностью не хуже знаменитого сыщика. Причем не только она — авторы также переосмыслили всех персонажей, включая саму собаку Баскервилей, появления которой по ходу спектакля зрители ждут с особым нетерпением. Ее ищут детективы, на пути которых встречается неугомонный Мориарти, а на фоне все события получают музыкальный комментарий от группы «Союз рыжих». Увлекательный сюжет, английский юмор и встреча с героями детства — это и есть спектакль от создателей мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой».
Выставки.
«Красная Москва. Женщина в большом городе».
Когда: со 2 сентября. Где: центр «Зотов», 6+.
Организаторы экспозиции хотят заставить своих зрителей задействовать сразу несколько видов восприятия: визуальное, звуковое и ольфакторное. Последнее особенно важно, ведь главная тема выставки — история парфюмерного бренда «Красная Москва», который стремительно развивался вместе со столицей в советскую эпоху. Авторы учли все: и шум города, и рассказы его жительниц, и, непосредственно, знаковые ароматы, ставшие классикой. Парфюмерные инсталляции делают каждый запах отдельным объектом для наблюдения и доказывают, что духи могут хранить воспоминания ничуть не хуже любой фотографии.
«Кошачья вселенная».
Когда: 6 и 7 сентября. Где: выставочный центр Artplay, 0+.
В первые дни осени у людей обостряется «кошачья нехватка» — всем хочется видеть больше согревающей пушистой красоты. К счастью, есть выставка, которая отвечает этому запросу: в ней представлены картины, скульптуры, фотографии, а также другие произведения искусства, посвященные котам, — включая даже мебель в виде четвероногого друга. Более того, гостям предлагают стать частью «культуры кошачьих» и своими руками воплотить образ любимого питомца или просто одного из тех котов, которых тоже можно увидеть на экспозиции.
«Самая красивая страна».
Когда: со 2 сентября. Где: Новая Третьяковка, 0+.
Еще один повод в который раз влюбиться в Россию — мультимедийная выставка с лучшими работами конкурса «Самая красивая страна», созданного Русским географическим обществом. Фотографии, собранные за 10 лет существования проекта, поражают своей живописностью, а документальные фильмы, которые также можно посмотреть в кинозале, помогают еще больше увидеть красоту родной природы. Чудесные пейзажи буквально окружают гостей экспозиции благодаря виртуальному погружению в 360 градусов. Кроме того, в отдельные дни организаторы проводят встречи с путешественниками, фотографами и исследователями, так что есть отличная возможность послушать удивительные рассказы о поездках по стране в уютной атмосфере.
Концерты.
Пол Окенфолд.
Когда: 13 сентября. Где: клуб Base, 18+.
Английский диджей, получивший особую популярность среди геймеров — именно его треки можно услышать в играх серии FIFA, начиная с «FIFA Football 2005». Также Пол писал саундтреки для мировых кинохитов, среди которых «Матрица: Перезагрузка», а еще выступал в качестве продюсера альбомов таких известных звезд, как Justin Timberlake, Beyonce и Bruno Mars. Осенью Пол Окенфолд приезжает в Москву в рамках своего мирового тура. Перед его выступлением зал разогреют отечественные диджеи Alexander Popov, Alexøø, Makone и Kddk.
Юлия Савичева.
Когда: 14 сентября. Где: клуб Урбан, 12+.
Финалистка второй «Фабрики звезд», участница Евровидения-2004 и исполнительница всенародного хита «Если в сердце живет любовь», ставшего саундтреком к сериалу «Не родись красивой». Его, как и другие знаменитые песни Юлии, зрители услышат на концерте певицы вместе с ее свежими треками — артистка презентует новый альбом «9», полный творческих экспериментов и открытий. Она все дальше отходит от амплуа поп-певицы, пробуя себя в разных жанрах — больше в рок-направлении. Это заметно по ее композиции «Каплями», созданной в коллаборации с группой Tritia — исполнители также появятся в шоу ради яркого совместного выступления.
Джейсон Деруло.
Когда: 26 сентября. Где: ЦСКА Арена, 12+.
Когда такой хитмейкер, как Джейсон Деруло, обещает, что на его концерте будет танцевать абсолютно каждый зритель, сомневаться не стоит. В шоу-программе артиста есть все, чтобы зарядить энергией зал на 14 000 человек: полный live-бэнд, профессиональный балет и спецэффекты на уровне Голливуда. Но самое важное — его песни. Слушатели знают Деруло по трекам Wiggle (ft. Snoop Dogg), Get Ugly и Swalla (ft. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) — они до сих пор звучат в клубах, и их выбирают для танцевальных флешмобов. Хиты гаитянского исполнителя можно будет услышать вживую в сентябре, а на Яндекс Афише уже можно найти лучшие места на его концерт и другие мероприятия иностранных артистов в столице и за рубежом.
Стендап.
Большой Stand-up в кинотеатре.
Когда: 5 и 19 сентября. Где: ТРЦ «Мегаполис», 18+.
StandUp_Msk продолжает экспериментировать с форматами и делать комедию еще «живее» и реалистичнее благодаря сближению комиков с аудиторией. Артисты, известные по шоу на ТВ и YouTube, выступают в барах, ресторанах и кафе, а теперь к этому списку добавились и кинотеатры с их театральной рассадкой — она создает особую атмосферу. Отдельная фишка шоу — интрига. Зрители не знают состав комиков вплоть до начала выступления, полностью доверяя успех вечера организаторам. И эта ставка всегда играет: люди отлично проводят время, а в конце еще и получают возможность пообщаться с участниками программы так, будто они все здесь — давние друзья.
Суперпроверка комиков с ТВ.
Когда: весь сентябрь. Где: StandUp Cafe, 18+.
Стендап от популярных комиков, который еще не был ни в Сети, ни на ТВ — артисты здесь пробуют новый материал, не боясь вставлять шутки на грани. При этом в дополнение к свежим работам есть и те, что уже проверены, поэтому у зрителей просто нет шансов уйти с плохим настроением. Среди комедиантов — только известные лица: участники «Comedy баттл», «Открытого микрофона», «Женского стендапа на ТНТ» и «StandUp на ТНТ».
Черный Stand-up.
Когда: весь сентябрь. Где: в пабах O"Donoghue’s и Tap & Barrel, 18+.
В этом шоу юмор соответствует названию: комики выступают со своим самым острым и откровенным материалом. Такая выборка подарит зрителю незабываемый опыт: сидя за столиками, они смогут посмеяться над шутками, которые не пропустил бы в эфир ни один телеканал. Состав выступающих артистов тоже неизвестен до начала мероприятия, но так даже интереснее — каждый комик удивит своим появлением. Плюс сами зрители смогут сделать вечер еще особеннее, одевшись как для светского выхода: дам, пришедшим на шоу в вечерних платьях, здесь бесплатно угощают бокалом шампанского.
Детские.
«Маленький принц».
Когда: 20 сентября. Где: Театр на Малой Ордынке, 6+.
Повесть-сказка Антуана де Сент-Экзюпери — не просто трогательная история. Это глубокое произведение показывает всю силу человечности, которую через строки автора считывают как дети, так и взрослые. При этом каждый видит смыслом книги что-то свое. Прекрасно понимая многослойность «Маленького принца», режиссер Сергей Дьячковский и его труппа постарались сделать спектакль, к которому, как и к сказке, зрителям захотелось бы возвращаться снова и снова. Знакомый сюжет, любимые герои и проникновенные разговоры о вечном — ради такого стоит отложить все дела, чтобы показать ребенку, как выглядит настоящее чудо под названием «любовь».
«Джорандо».
Когда: 20 и 28 сентября. Где: ДК им. Горбунова, 6+.
Увлекательный цирковой спектакль с философским подтекстом. Сюжет разворачивается вокруг героя, который живет среди облаков и, наблюдая за людьми сверху, помогает им в исполнении самых сокровенных желаний. Все мечты, собранные с Земли, Джорандо отправляет еще выше в небо — именно там они сбываются. Правда, его собственное желание исполнить намного сложнее: он хочет вернуть крылья, которые потерял в наказание за шалость. Впрочем, целеустремленный герой верит в лучшее и уверенно парит в воздухе, находя земным жителям любовь и счастье. От его полета невозможно оторвать взгляд — кажется, что Джорандо в исполнении Андрея Кислицина, артиста Cirque Du Soleil, даже без крыльев умеет летать.
«Питер Пэн».
Когда: 27 и 28 сентября. Где: Театр Роста (ex. Московский областной ТЮЗ), 12+.
Современное прочтение сказки о мальчике, желающим остаться ребенком навсегда. Под режиссурой Алексея Франдетти мир Питера Пэна распахнул свои двери для зрителей всех возрастов, чем также открыл диалог между поколениями: родители и дети захотели поговорить об инфантилизме, семье и умении ценить то, что имеешь. Отдельной темой спектакля выступила сама фантазия — создатели показали маленькую волшебную вселенную, которую воображал себе в детстве каждый, но которую нужно оставить в прошлом, если хочешь стать взрослым.
