Путин подписал указ об оптимизации структуры администрации президента

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о мерах по оптимизации структуры администрации президента, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовых актов.
«В целях совершенствования деятельности Администрации президента Российской Федерации постановляю: образовать в составе Администрации президента Российской Федерации Управление президента Российской Федерации по стратегическому партнерству и сотрудничеству», — говорится в документе.
Указом также упраздняются управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежьем и по приграничному сотрудничеству.
Он вступает в силу с сегодняшнего дня.