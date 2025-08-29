Ричмонд
Путин подписал указ об оптимизации структуры администрации президента

Путин подписал указ о мерах по оптимизации структуры администрации президента.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о мерах по оптимизации структуры администрации президента, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовых актов.

«В целях совершенствования деятельности Администрации президента Российской Федерации постановляю: образовать в составе Администрации президента Российской Федерации Управление президента Российской Федерации по стратегическому партнерству и сотрудничеству», — говорится в документе.

Указом также упраздняются управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежьем и по приграничному сотрудничеству.

Он вступает в силу с сегодняшнего дня.