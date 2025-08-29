Новосибирская область достигла соглашения о разработке нового ПО

Соглашение, направленное на ускорение импортозамещения в сфере программного обеспечения (ПО), было подписано на форуме «Технопром-2025», сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области. Это мероприятие соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Документ подписали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская. Соглашение направлено на устранение информационных барьеров между компаниями. Это позволит специалистам объединить усилия для создания нового отечественного ПО и его тестирования в условиях реального производства.
«В последние годы многие разработчики оборудования и программного обеспечения, в том числе и новосибирские, активно участвуют в импортозамещении. В то же время случается, что расположенные рядом компании не ведают друг о друге и о своих возможностях. Подписание соглашения с Ассоциацией “Отечественный софт”, которая объединяет множество российских компаний, позволяет снимать такие информационные барьеры, а самое главное — объединять усилия для решения задач по созданию нового отечественного ПО и его тестированию», — отметил губернатор региона Андрей Травников.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.