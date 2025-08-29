Новосибирская область достигла соглашения о разработке нового ПО

«В последние годы многие разработчики оборудования и программного обеспечения, в том числе и новосибирские, активно участвуют в импортозамещении. В то же время случается, что расположенные рядом компании не ведают друг о друге и о своих возможностях. Подписание соглашения с Ассоциацией “Отечественный софт”, которая объединяет множество российских компаний, позволяет снимать такие информационные барьеры, а самое главное — объединять усилия для решения задач по созданию нового отечественного ПО и его тестированию», — отметил губернатор региона Андрей Травников.