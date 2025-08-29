Ричмонд
В Молдову вернулось пекло: Такого сюрприза за два дня до осени никто не ожидал

Прогноз погоды в Молдове на выходные, 30 и 31 августа 2025.

Источник: Комсомольская правда

В Молдову вернулась жара, синоптики даже объявили из-за этого желтый код метеоопасности на выходные.

В субботу и воскресенье днем будет до +35 градусов.

Суббота будет солнечной, а вот в воскресенье от жары будут спасать облака.

Ночью — +15 градусов.

Осадков не ожидается.

Жаркой обещает быть вся следующая неделя — до +32 градусов.

