В Молдову вернулось пекло: Такого сюрприза за два дня до осени никто не ожидал

В Молдову вернулась жара, синоптики даже объявили из-за этого желтый код метеоопасности на выходные.
В субботу и воскресенье днем будет до +35 градусов.
Суббота будет солнечной, а вот в воскресенье от жары будут спасать облака.
Ночью — +15 градусов.
Осадков не ожидается.
Жаркой обещает быть вся следующая неделя — до +32 градусов.
