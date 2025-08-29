Конькобежка из Владимирской области победила на всероссийском турнире

Спортсменка из Владимирской области Милена Береговенко стала победительницей всероссийского турнира «Летний Кубок Союза конькобежцев России». Достижения спортсменки соответствуют целям и задачам государственной программы «Спорт России», сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.
Соревнования проходили на базе регионального центра спортивной подготовки по конькобежному спорту имени Лидии Скобликовой в Челябинске. Всего в турнире приняли участие более 300 спортсменов из 16 регионов России. Владимирскую область представляла сборная из 12 конькобежцев. На дистанции 500 метров Милена Береговенко не оставила шансов соперницам, завоевав золотую медаль.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.