С сентября в Ростовской области изменятся правила проверки водителей на алкоголь и запрещенные вещества

В Ростовской области ужесточили правила проверки водителей на опьянение.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в сентябре вступит в силу новый регламент медицинского освидетельствования водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Об этих изменениях сказано в приказе Минздрава от 29 апреля 2025 года.

Основанием для направления на проверку теперь служат четкие клинические признаки: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, шаткость походки, нарушения речи или резкое изменение цвета кожи лица. Сама процедура станет более детализированной и будет включать несколько обязательных этапов. После осмотра врачом или фельдшером проводится проверка выдыхаемого воздуха на алкоголь, а затем идет анализ мочи на наличие психоактивных веществ. В сложных случаях может быть назначено исследование крови или мочи в химико-токсикологической лаборатории.

Отметим, что все этапы освидетельствования, кроме химико-токсикологических исследований, должны проводиться в лицензированных медицинских организациях. Для начала процедуры требуется документ, удостоверяющий личность водителя, либо данные из протокола о направлении на освидетельствование.

