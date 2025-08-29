С сентября в Ростовской области изменятся правила проверки водителей на алкоголь и запрещенные вещества

Основанием для направления на проверку теперь служат четкие клинические признаки: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, шаткость походки, нарушения речи или резкое изменение цвета кожи лица. Сама процедура станет более детализированной и будет включать несколько обязательных этапов. После осмотра врачом или фельдшером проводится проверка выдыхаемого воздуха на алкоголь, а затем идет анализ мочи на наличие психоактивных веществ. В сложных случаях может быть назначено исследование крови или мочи в химико-токсикологической лаборатории.