Готовность жилого фонда Башкирии к зиме оценили в 43%

Ключевым условием для получения паспорта готовности объекта является отсутствие просроченной задолженности за потребленные теплоресурсы. Наличие долгов может не только помешать получению паспорта, но и повлечь за собой штрафы для управляющих организаций и ТСЖ со стороны надзорных органов. В случае неустранения нарулений жилищная организация по решению суда может лишиться лицензии на управление многоквартирными домами.