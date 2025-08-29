Ричмонд
Готовность жилого фонда Башкирии к зиме оценили в 43%

БашРТС: в Башкирии готовность жилого фонда к зиме составляет 43%

Источник: Комсомольская правда

Специалисты филиала «Тепловая инспекция» компании «БашРТС» проводят плановые проверки объектов теплопотребления в городах присутствия. На сегодняшний день готовность жилого фонда к предстоящему осенне-зимнему периоду оценивается в 43%.

Как сообщает пресс-служба предприятия, с начала межотопительного периода в адрес управляющих компаний было направлено около 16 тысяч актов с предписанием устранить выявленные нарушения в тепловых узлах и внутридомовых коммуникациях.

Ключевым условием для получения паспорта готовности объекта является отсутствие просроченной задолженности за потребленные теплоресурсы. Наличие долгов может не только помешать получению паспорта, но и повлечь за собой штрафы для управляющих организаций и ТСЖ со стороны надзорных органов. В случае неустранения нарулений жилищная организация по решению суда может лишиться лицензии на управление многоквартирными домами.

По данным на 1 августа, общая сумма просроченной дебиторской задолженности юридических лиц перед «БашРТС» превышает 7,3 миллиарда рублей.

