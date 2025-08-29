Советская классика на века: Минпросвещения представило 100 фильмов для школьников

В ведомстве пояснили, что в список вошли произведения, созданные до 1992 года, поскольку они прошли проверку временем и созданы выдающимися режиссёрами. Каждый фильм имеет возрастную маркировку — от 0+ до 16+, причём некоторые ленты с пометкой 12+. Например, такие произведения, как «Гусарская баллада» или «Экипаж», разрешено смотреть детям младше этого возраста только в присутствии родителей.