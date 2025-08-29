Новая миссия: Ветеран СВО стал директором школы в Пермском крае после возвращения с фронта

Вернувшись домой в августе 2022 года, Григоренко вновь вступил в ряды своего полка с началом мобилизации. Там он возглавлял взвод, а затем группу в составе отряда «Шторм». В течение восьми месяцев интенсивных боёв под Кременной он принял участие более чем в двадцати штурмах, неоднократно эвакуировал раненых и погибших товарищей с поля боя и сам получил два ранения. В июне 2023 года тяжёлые ранения привели к ампутации кисти руки. За проявленное мужество он был удостоен второй медали «За отвагу» и Георгиевского креста 4-й степени.