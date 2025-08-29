Умер музыкант и режиссер Игорь Николаев, работавший в Минске

Умер музыкант и режиссер Игорь Николаев (настоящая фамилия Калинаускас), который в свое время работал в Минске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт деятеля искусств.
Скончался Игорь Калинаускас 25 августа в возрасте 80 лет после тяжелой и продолжительной болезни.
Уроженец Великого Новгорода поставил под псевдонимом Игорь Николаев почти семь десятков спектаклей на сценах разных городов — в том числе и Минска.
Есть и такой факт из биографии Николаева: не поступив сразу после школы в Москве, он оказался в белорусской столице, в театрально-художественном институте. Калинаускас около семестра учился на курсе актера Театра имени Горького, заслуженного деятеля искусств БССР Владимира Маланкина. Именно он переориентировал молодого человека с актерской профессии на режиссерскую.
Агентство отмечает, что Калинаускас также издавал книги по философии и психологии, работал как психолог с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, спортсменами. Еще он был художником и почетным членом Академии художеств, а еще музыкантом — участником вокального дуэта «Зикр».
