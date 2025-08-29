Умер музыкант и режиссер Игорь Николаев, работавший в Минске

Есть и такой факт из биографии Николаева: не поступив сразу после школы в Москве, он оказался в белорусской столице, в театрально-художественном институте. Калинаускас около семестра учился на курсе актера Театра имени Горького, заслуженного деятеля искусств БССР Владимира Маланкина. Именно он переориентировал молодого человека с актерской профессии на режиссерскую.