Минобороны завершило создание системы единого воинского учета в России

Министерство обороны России завершило создание государственной системы единого воинского учета. Об этом в ходе заседания коллегии МО в пятницу, 29 августа, заявил глава ведомства Андрей Белоусов.
«Одно из достижений в этой сфере — завершение создания государственной системы единого воинского учета», — отметил Белоусов, затрагивая тему создания единой цифровой среды Минобороны РФ.
Глава ведомства также подчеркнул, что представители МО приняли меры по ускорению работы программного изделия «Алушта», отвечающего за ресурсное обеспечение.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Андрея Белоусова, что России в 2025 году удалось оптимизировать финансовые расходы Минобороны. Это позволило стабилизировать нагрузку военного бюджета на экономику страны.