Минпросвещения составило список из 100 фильмов, обязательных к показу школьникам

Министерство просвещения России в пятницу, 29 августа, опубликовало список фильмов, которые школьники обязаны посмотреть для «укрепления традиционных ценностей». В перечень входят такие известные советские ленты, как «В бой идут одни старики», «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница или новые приключения Шурика».

— Основой для рекомендаций стал сформированный Советом при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству список 100 фильмов, в который вошли кинокартины, снятые выдающимися отечественными режиссерами, чей авторитет и мастерство прошли проверку временем, — говорится в сообщении.

В разработке списка приняли участие Институт содержания и методов обучения имени В. С. Леднева, Росдетцентр, Институт изучения детства, семьи и воспитания, а также Московский педагогический государственный университет.

Ведомство также рекомендовало школам использовать фрагменты фильмов из списка в качестве иллюстраций и дополнительного материала к темам, которые изучаются на уроках, передает сайт Минпросвещения.

13 мая Владимир Путин поручил до 30 августа составить список из 100 лучших российских и советских фильмов для показа в общеобразовательных учреждениях. Кроме того, глава государства поручил представить предложения по включению в школьные программы тем, направленных на изучение классического кинематографа. Ответственными он назначил министра просвещения Сергея Кравцова и гендиректора «Мосфильма» Карена Шахназарова.