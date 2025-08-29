Минпросвещения составило список из 100 фильмов, обязательных к показу школьникам

13 мая Владимир Путин поручил до 30 августа составить список из 100 лучших российских и советских фильмов для показа в общеобразовательных учреждениях. Кроме того, глава государства поручил представить предложения по включению в школьные программы тем, направленных на изучение классического кинематографа. Ответственными он назначил министра просвещения Сергея Кравцова и гендиректора «Мосфильма» Карена Шахназарова.