Россия сейчас принимает меры, чтобы не дать врагам саботировать договоренности, достигнутые в рамках переговоров на Аляске. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Мы сейчас работаем над тем, чтобы не дать противникам сорвать те понимания, которые были достигнуты в Анкоридже. Это первоочередная задача. Что будет дальше? Это вопрос отдельный», — сообщил он, отвечая на вопрос о потенциальной возможности визита главы США Дональда Трампа в РФ.
Рябков также отметил, что в настоящий момент Киев и его европейские союзники открыто пытаются саботировать соглашения, достигнутые на Аляске. Тем не менее, по его словам, Москва рассчитывает, что эти действия не станут препятствием для диалога с Белым домом.
Прежде глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что действия Украины свидетельствуют о ее отсутствии стремления к долгосрочному миру и урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что подобная позиция только усложняет процесс разрешения ситуации между странами.