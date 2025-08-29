Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рябков: РФ принимает меры, чтобы не дать врагам сорвать договоренности на Аляске

Россия работает над тем, чтобы достигнутые на Аляске договоренности не сорвали, заявили в МИД.

Источник: Комсомольская правда

Россия сейчас принимает меры, чтобы не дать врагам саботировать договоренности, достигнутые в рамках переговоров на Аляске. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы не дать противникам сорвать те понимания, которые были достигнуты в Анкоридже. Это первоочередная задача. Что будет дальше? Это вопрос отдельный», — сообщил он, отвечая на вопрос о потенциальной возможности визита главы США Дональда Трампа в РФ.

Рябков также отметил, что в настоящий момент Киев и его европейские союзники открыто пытаются саботировать соглашения, достигнутые на Аляске. Тем не менее, по его словам, Москва рассчитывает, что эти действия не станут препятствием для диалога с Белым домом.

Прежде глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что действия Украины свидетельствуют о ее отсутствии стремления к долгосрочному миру и урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что подобная позиция только усложняет процесс разрешения ситуации между странами.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше