Рябков: РФ принимает меры, чтобы не дать врагам сорвать договоренности на Аляске

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы не дать противникам сорвать те понимания, которые были достигнуты в Анкоридже. Это первоочередная задача. Что будет дальше? Это вопрос отдельный», — сообщил он, отвечая на вопрос о потенциальной возможности визита главы США Дональда Трампа в РФ.