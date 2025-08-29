Многомиллионное наследство Родиона Щедрина может отойти государству

«Щедрин был женат на балерине Большого театра Майе Плисецкой, однако детей у них не было. По закону наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя. Таким образом, с учётом того, что Майя Плисецкая умерла ещё в 2015 году, наследников первой очереди у Щедрина нет», — приводит РИА «Новости» слова специалиста.
Как пояснил юрист, если нет наследников первой очереди, право на наследство переходит к родственникам второй, третьей и последующих очередей. К ним относятся братья и сёстры (полнородные и неполнородные), дяди, тёти и другие близкие родственники.
Хаминский также упомянул, что в 2022 году Щедрин передал свою квартиру на Тверской улице в Москве в дар Театральному музею имени А. А. Бахрушина.
Напомним, что Щедрин скончался в ночь на 29 августа в возрасте 92 лет в мюнхенской клинике «Богенхаузен». Причиной смерти стало обострение хронических заболеваний. Щедрин — советский и российский композитор, пианист и педагог, народный артист СССР. Автор десятков произведений, включая балеты, симфонии и концерты, он по праву считается одним из крупнейших музыкантов современности. Согласно завещанию, прах Щедрина необходимо соединить с прахом Плисецкой и развеять его над Россией.