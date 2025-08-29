Названы 100 обязательных и лучших фильмов для школьников

Современные фильмы в перечень не включили.
В РФ обнародовали перечень из 100 отечественных фильмов, рекомендованных для обязательного просмотра школьниками. В список вошли исключительно ленты, снятые в советский и постсоветский периоды, современные картины отсутствуют. Соответствующий список опубликован на сайте Министерства просвещения России.
«В списке оказались такие известные фильмы, как “Чапаев” братьев Васильевых, “Айболит-66” Ролана Быкова, “Дикая собака Динго” Юлия Карасика, “Алые паруса” и “Руслан и Людмила” Александра Птушко, “Гардемарины, вперед!” Светланы Дружининой, комедии Леонида Гайдая “Кавказская пленница” и “Иван Васильевич меняет профессию”. Также в нем есть культовые драмы “Место встречи изменить нельзя” Станислава Говорухина и “Вий” Константина Ершова», — пишет «Интерфакс».
В перечень также вошли «Я шагаю по Москве» Георгия Данелия, «Девчата» Юрия Чулюкина, «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского» Александра Зархи. Кроме этого, «Гусарская баллада» Эльдара Рязанова, «Баллада о солдате» Григория Чухрая, «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука, а также ленты Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского и других признанных режиссеров.
Рядом с каждым фильмом указана рекомендованная возрастная категория. Например, картины «Мой ласковый и нежный зверь» Эмиля Лотяну и «Восхождение» Ларисы Шепитько доступны детям с 12 лет; «Иди и смотри» Элема Климова — с 14 лет; «Оптимистическая трагедия» Самсона Самсонова — с 16 лет. Часть фильмов отмечена знаком 0+.
Как сообщало URA.RU ранее, в России завершена масштабная работа над единым учебником истории для школ, техникумов и колледжей. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. Издание состоит из 16 книг, охватывающих ключевые периоды отечественной и мировой истории.