Названы 100 обязательных и лучших фильмов для школьников

В перечень также вошли «Я шагаю по Москве» Георгия Данелия, «Девчата» Юрия Чулюкина, «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского» Александра Зархи. Кроме этого, «Гусарская баллада» Эльдара Рязанова, «Баллада о солдате» Григория Чухрая, «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука, а также ленты Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского и других признанных режиссеров.