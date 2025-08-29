Новые школьные выплаты в Севастополе: сколько подано заявлений

«Было передано (к этому моменту — ред.) 1166 заявлений на выплату При этом из общего количества заявлений прошли и переданы на выплату в казначейство 819 заявлений на 1378 детей», — сообщила она, отметив, что средства должны поступить в самое ближайшее время, в пятницу.
При этом Сулягина констатировала, что 347 заявлений не прошли. И основная причина — это ошибки в номере счета. Так, случалось, что люди подавали информацию о номере своей личной карточки, а не номера счета, как требовалось. Еще одной из форм ошибок являлось указание реквизитов не того лица, которое подает заявление. Например, «когда заявление подает мама, а счет указывает папин», уточнила она.
Однако граждане, заявления которых не прошли из-за допущенных ошибок, будут уведомлены, и у них «будет возможность, опять же, через портал госуслуг или МФЦ подать дополнительное заявление, если у органа исполнительной власти не будет возможности корректировки», заверила директор департамента.
По состоянию на сегодня в работе находятся свыше 35 тысяч заявлений, которые были поданы через региональный портал Госуслуги, еще 439 заявлений севастопольцы подали через МФЦ, отметила Сулягина.
«И сегодня коллеги передали нам 3537 заявлений с пометкой “принято на назначение”, мы их отработаем и также будем понимать, сколько там ошибок и сколько пойдет на выплату», — доложила она в ходе заседания.
Также Сулягина напомнила, что работает горячая линия, где готовы отвечать на все вопросы граждан, подающих соответствующее заявление. Прием документов на единовременные выплаты в пять тысяч рублей семьям с несовершеннолетними детьми стартовал в Севастополе 25 августа.
Севастопольские семьи с детьми до 18 лет получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка для подготовки к новому учебному году, анонсировал ранее губернатор региона Михаил Развожаев. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства города 22 августа.