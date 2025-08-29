Новые школьные выплаты в Севастополе: сколько подано заявлений

При этом Сулягина констатировала, что 347 заявлений не прошли. И основная причина — это ошибки в номере счета. Так, случалось, что люди подавали информацию о номере своей личной карточки, а не номера счета, как требовалось. Еще одной из форм ошибок являлось указание реквизитов не того лица, которое подает заявление. Например, «когда заявление подает мама, а счет указывает папин», уточнила она.