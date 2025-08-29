СМИ: Орбакайте обвинила Пугачеву в отмене ее выступлений в России

Эстрадная певица Кристина Орбакайте якобы обвинила свою мать Аллу Пугачеву в отмене своих выступлений в России. Артистка, предположительно, не может вернуться в страну из-за потенциальных неприятностей, связанных с отношением россиян к ее матери и отчиму Максиму Галкину*. Об этом в четверг, 28 августа, сообщил Mash.
В 2024 году певица приезжала в Россию, но якобы столкнулась с негативной реакцией со стороны российских зрителей.
— После этого Кристина так и не выступала больше на родине — при этом предложения ей до сих пор поступают. Люди готовы платить двойной гонорар, обеспечить полную конфиденциальность и создать все условия, но звезда отказывается, — передает Telegram-канал.
После объявления о разводе актера Никиты Преснякова с супругой Аленой Красновой пользователи Сети предположили, что причиной разлада в их отношениях мог стать Максим Галкин*. В частности, именно из-за него Россию была вынуждена покинуть как сама Алла Пугачева, так и ее дочь Кристина Орбакайте.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.