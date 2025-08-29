Ричмонд
Белоусов перечислил основные приоритеты госпрограммы вооружений

Приоритетами госпрограммы вооружений являются ядерные силы, ПВО, РЭБ, БПЛА и ИИ, отметил министр обороны.

Источник: Аргументы и факты

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что в Госпрограмме вооружений (ГПВ) до 2036 года ключевое значение отводится стратегическим ядерным силам (СЯС), космической инфраструктуре, защите от воздушных атак, системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), беспилотным летательным аппаратам и робототехническим разработкам.

«Основными приоритетами госпрограммы являются: стратегические ядерные силы, космические средства, ПВО, средства РЭБ, связи и управления, беспилотные системы и робототехнические комплексы, а также технологии искусственного интеллекта», — заявил Белоусов в ходе заседания коллегии Минобороны РФ.

Он напомнил, что разработка Государственной программы вооружения до 2036 года являлась одним из главных направлений, выделенных на расширенной коллегии в декабре 2024 года. Министр подчеркнул, что программа сформирована с учетом потенциальных угроз, новых методов ведения боевых операций и опирается на опыт, полученный в ходе СВО.

Ранее глава российского оборонного ведомства заявил, что в ходе СВО российские войска ежемесячно освобождают приблизительно 600−700 квадратных километров территории.

