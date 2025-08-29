Ричмонд
Белорусский логопед: йогурты и фруктовые пюре сказываются на дикции.

Белорусский логопед-афазиолог с 20-летним стажем Юлия Лабкова сказала, как йогурты и фруктовые пюре сказываются на дикции. Об этом пишет издание «Знамя юности».

В частности, говоря о вредных привычках детей относительно отрицательного влияния на речь, Лабкова отметила:

«Самая вредная привычка — отсутствие нормального жевания. Йогурты, фруктовые пюре, паровые котлеты вместо куска мяса — все это ведет к слабости жевательных мышц, что очень сказывается на дикции».

Что касается взрослых, на дикцию влияет курение:

«От сигарет и вейпов отекают связки, голос становится хриплым и прокуренным».

Тем временем Белгидромет предупредил о жаре +33 градуса в Беларуси на 30 августа.