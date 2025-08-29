Пропавший российский пловец мог сбежать: пять звезд, которых подозревают в инсценировке смерти

По мнению создателей теории, дело в том, что у Монро был роман с президентом США Джоном Кеннеди, который устроил слежку за ней, опасаясь, что кто-то расскажет об их связи. Благодаря своей липовой смерти Монро якобы могла избавиться от внимания спецслужб. Дом, где Мэрилин прожила последние полгода, был практически не обставлен. По словам очевидцев, внутри он выглядел необжитым, будто это всего лишь перевалочный пункт. Многие говорили, что в последние дни она была слишком нервозной, что может говорить о подготовке к исчезновению. К тому же многие вспомнили фразу Монро: «Убегай, если хочешь, чтобы тебя любили».