Пропавший российский пловец мог сбежать: пять звезд, которых подозревают в инсценировке смерти

24 августа во время межконтинентального заплыва через Босфор пропал российский пловец Николай Свечников. По одной из версий, он мог инсценировать свою смерть. Вокруг многих известных людей часто ходят подобные легенды. Топ-5 таких теорий — в материале «Вечерней Москвы».
Элвис Пресли.
После смерти американского певца Элвиса Пресли его кузен Джин Смит заявлял, что на похоронах артист был «не похож на самого себя»: волосы лежали «как-то неправильно», будто приклеенные, кожа на руках была очень гладкой, а на лбу остались какие-то следы, не то от пота, не то от клея. Это стало поводом для слухов о том, что в гробу на самом деле была восковая фигура, а смерть была инсценирована.
Биографы артиста изучили буквально все вещи в доме Пресли и недосчитались самых дорогих для него предметов, в том числе драгоценностей. В протоколах даже не был указан его личный самолет. Не оказалось в доме и фотографий жены и дочери, которыми он так дорожил.
Писательница Гейл Брувер Джорджио выяснила, что певец за полгода до своей смерти снял со счета миллион долларов, а также что у Элвиса был мертворожденный брат-близнец. Графолог Пол Вист заявлял, что свидетельство о смерти певца подписал сам покойник. Все это натолкнуло фанатов на мысль, что брат-близнец на самом деле выжил при рождении, но лечился большую часть жизни в психиатрической клинике, а когда он умер — его выдали за Элвиса.
Фанаты убеждены, что певец просто перешел дорогу мафии, так как являлся добровольным федеральным агентом США и собирал информацию о наркомафии и запрещенных движениях. Поэтому ФБР взяло его в программу защиты свидетелей и инсценировало смерть. В пользу этой теории говорит и то, что многие документы о смерти артиста засекречены, а посмертных фото тела артиста сделано не было.
Децл.
Российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный под псевдонимом Децл, умер от сердечного приступа в 2019 году в Ижевске. Однако не все поклонники поверили в кончину музыканта.
Дата смерти рэпера — 6 февраля — совпадает с датой рождения ямайского музыканта Боба Марли, оказавшего на творчество Толмацкого огромное влияние. Это стало аргументом, что Децл специально подстроил свою смерть в этот день. Кроме того, в последние годы артист часто писал песни о смерти и воскрешении, а в социальных сетях публиковал странные записи о цикличности жизни.
Но самый главный аргумент — это то, что в общении с журналистами он не раз говорил, что хотел бы инсценировать свою смерть в возрасте 35 лет и уехать жить на острова. Умер Децл как раз в 35 лет.
Брюс Ли.
Американский и гонконгский актер и мастер боевых искусств Брюс Ли умер, когда ему было всего 32 года. Во время перезаписи диалогов для фильма «Выход дракона» Ли внезапно потерял сознание, а по прибытии в больницу врачи констатировали его смерть. Медики диагностировали у актера отек мозга из-за принятия таблетки, содержащей аспирин и транквилизатор.
После смерти появилось множество теорий о кончине актера: преследование китайской мафией, месть бывшей любовницы, даже мистическое вмешательство. Многие эксперты сошлись в одном: здоровый и натренированный человек 32 лет не мог получить отек мозга от таблетки, которую он до этого принимал много раз.
Некоторые поклонники выдвинули версию о том, что артист инсценировал свою смерть. Для съемок своих фильмов ему требовались деньги, которые он занял у бандитской группировки «Триада», а когда со стороны преступников посыпались угрозы, ему якобы пришлось исчезнуть.
Интересно, что после смерти сценарий фильма «Игра со смертью» был переписан: в нем главный герой инсценирует свою кончину, чтобы скрыться от врагов. Мастера боевых искусств утверждают, что Ли знал особые техники медитации, позволившие ему во время похорон погрузиться в летаргический сон.
Мэрилин Монро.
Американская актриса и певица Мэрилин Монро была найдена мертвой своей домработницей Юнис. Предположительная версия смерти — передозировка снотворного. Поклонники Монро сразу выдвинули версию, что артистка решила инсценировать свою смерть.
По мнению создателей теории, дело в том, что у Монро был роман с президентом США Джоном Кеннеди, который устроил слежку за ней, опасаясь, что кто-то расскажет об их связи. Благодаря своей липовой смерти Монро якобы могла избавиться от внимания спецслужб. Дом, где Мэрилин прожила последние полгода, был практически не обставлен. По словам очевидцев, внутри он выглядел необжитым, будто это всего лишь перевалочный пункт. Многие говорили, что в последние дни она была слишком нервозной, что может говорить о подготовке к исчезновению. К тому же многие вспомнили фразу Монро: «Убегай, если хочешь, чтобы тебя любили».
Виктор Цой.
Виктора Цоя не стало 15 августа 1990 года — он погиб в автомобильной катастрофе. Хоронили лидера группы «Кино» в закрытом гробу. Это и стало поводом для возникновения теории, что на самом деле Цой — жив. Фанаты считают, что вместо певца в гробу мог лежать кто-то другой, а рассказы, что гроб закрыт, так как у звезды обезображенное лицо после ДТП, — выдумка. Вслед за поклонниками Цоя высказались и автомобильные эксперты — некоторые из них заявили, что у машины звезды были совсем другие повреждения, согласно которым певец мог получить травмы головы, но никак не лица.
Также появились и те, кто вспомнил, что Виктор писал картины, и последней его работой стала «Человек за рулем». По мнению некоторых фанатов, таким образом лидер «Кино» намекнул на предстоящие события. Предполагается, что Цой инсценировал свою смерть и таким образом просто ушел со сцены.
История знает множество случаев загадочных смертей и пропажи людей при невыясненных обстоятельствах. Самые известные и необычные из них — в материале «Вечерней Москвы».