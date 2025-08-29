Раскрыты новые детали завещания Майи Плисецкой и Родиона Щедрина: на кого супруги переписали свою недвижимость

Стала известно, на кого переписали всю свою недвижимость известный композитор Родион Щедрин и его жена, великая балерина Майя Плисецкая. Об этом рассказал газете «Спорт-Экспресс» близкий друг супругов, бывший главный редактор «СЭ» Владимир Титоренко.
«Там все четко расписано. Это касается и авторских прав на музыкальные произведения Щедрина, и семейных накоплений. Например, домик в Литве завещан женщине, которая много лет за ним следила», — поделился он.
Титоренко добавил, что квартиру на Тверской, которую он посещал не раз, Щедрин в 2022 году передал государству. Там, по его словам, уже открыт целый музей.
На вопрос, оставили ли ему что-то в наследство, экс-редактор ответил, что ему достались лишь книги, альбомы, диски. Помимо этого, мужчине отдали в дарение итальянский галстук в память о Щедрине и Плисецкой.
Как писал сайт KP.RU, Родион Щедрин оставил после себя наследство на 65 миллионов рублей. В 2022 году он передал в дар государству трехкомнатную квартиру в центре Москвы. Там располагается музей-квартира балерины Плисецкой.
Ранее KP.RU писал, что собираются сделать с прахом Родиона Щедрина и Майи Плисецкой. Согласно завещанию, семейной пара пожелала, чтобы их прах развеяли над Россией.