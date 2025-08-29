Ричмонд
Участок улицы Гоголя в Уфе перекрыли на 7 месяцев

В Уфе до 31 марта перекрыли участок улицы Гоголя.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Уфы сообщила о временном закрытии движения транспорта на участке улицы Гоголя. Ограничения связаны со строительством нового жилого дома.

С 29 августа по 31 марта 2026 года будет полностью перекрыт отрезок улицы длиной 65 метров — от улицы Чернышевского в направлении улицы Красина.

На время проведения работ на оставшейся части квартала будет организовано двустороннее движение.

