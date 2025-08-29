Участок улицы Гоголя в Уфе перекрыли на 7 месяцев

Администрация Уфы сообщила о временном закрытии движения транспорта на участке улицы Гоголя. Ограничения связаны со строительством нового жилого дома.
С 29 августа по 31 марта 2026 года будет полностью перекрыт отрезок улицы длиной 65 метров — от улицы Чернышевского в направлении улицы Красина.
На время проведения работ на оставшейся части квартала будет организовано двустороннее движение.
