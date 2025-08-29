Кусачих тарантулов заметили в Подмосковье

Южнорусских пауков — тарантулов заметили в Подмосковье. На это обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, Москва».
В материале сообщается, что на юге Подмосковья жители начали замечать на своих участках крупных волосатых пауков, которых называют южнорусскими тарантулами.
Арахнолог Федор Мартыновченко пояснил, что появление этих пауков в регионе действительно возможно из-за потепления. Для человека они не представляют опасности: укус может быть болезненным, но смертельной угрозы не несет.
— Южнорусские тарантулы встречаются у нас. Но они, как правило, не вылезают из своих норок. Возможно, на их появление повлияло потепление, — отметил Мартыновченко в беседе с Telegram-каналом.
Пауки-осы (аргиопы Брюнниха) летом этого года были замечены в 20 регионах РФ, в том числе на территориях областей, которые для них нехарактерны. По словам Федора Мартыновченко, насекомое абсолютно безопасно для человека, его укус не вызывает аллергических или иных негативных реакций в организме. При этом аллергические реакции из-за укуса насекомого все же возможны, но только в теории.