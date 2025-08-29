Кусачих тарантулов заметили в Подмосковье

Пауки-осы (аргиопы Брюнниха) летом этого года были замечены в 20 регионах РФ, в том числе на территориях областей, которые для них нехарактерны. По словам Федора Мартыновченко, насекомое абсолютно безопасно для человека, его укус не вызывает аллергических или иных негативных реакций в организме. При этом аллергические реакции из-за укуса насекомого все же возможны, но только в теории.