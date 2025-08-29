Стала известна причина смерти Игоря Николаева

Друг ушедшего из жизни в возрасте 80 лет артиста и режиссера Игоря Калинаускаса, известного также под фамилией Николаев, раскрыл причины его смерти. Об этом Сергей Петрушин рассказал в беседе с aif.ru.
По словам собеседника издания, Калинаускас умер из-за продолжительной болезни. Он был достаточно активным в последнее время, однако организм не выдержал.
Друг Николаева также добавил, что он рисовал картины, а также участвовал в издании книг.
Ранее стало известно, что художник, режиссер и сценарист Игорь Николаевич Калинаускас, известный под фамилией Николаев, ушел из жизни.
