Стала известна причина смерти Игоря Николаева

Друг ушедшего из жизни в возрасте 80 лет артиста и режиссера Игоря Калинаускаса, известного также под фамилией Николаев, раскрыл причины его смерти. Об этом Сергей Петрушин рассказал в беседе с aif.ru.

По словам собеседника издания, Калинаускас умер из-за продолжительной болезни. Он был достаточно активным в последнее время, однако организм не выдержал.

Друг Николаева также добавил, что он рисовал картины, а также участвовал в издании книг.

Ранее стало известно, что художник, режиссер и сценарист Игорь Николаевич Калинаускас, известный под фамилией Николаев, ушел из жизни.

Ранее сообщалось, что в Москве в реанимации скончался режиссер и актер Игорь Николаев (Калинаускас), который также занимался литературной и художественной деятельностью.

