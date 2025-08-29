Ричмонд
Ассоциацию ветеранов СВО создали в Ростове

В Ростове ветераны СВО теперь смогут получить всестороннюю помощь.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону состоялось открытие Ассоциации ветеранов специальной военной операции Ростовской области. В мероприятии приняли участие вице-спикер донского парламента Александр Косачев, председатели профильных комитетов Заксобрания, депутаты, представители правительства региона, а также сами ветераны и волонтеры.

Как подчеркнул Александр Косачев, новая организация станет ключевым инструментом для консолидации усилий по оказанию всесторонней помощи ветеранам.

— Речь идет о правовой, психологической, медицинской и социальной поддержке, которая позволит им полноценно вернуться к мирной жизни, — сказано в сообщении.

Он добавил, что Ассоциация будет представлять интересы ветеранов на всех уровнях власти, а также координировать действия различных ведомств и общественных организаций.

