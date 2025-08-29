Зверев принял непростое решение после гибели племянника на СВО

После гибели племянника в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине российский певец Сергей Зверев отказывается от выступлений. Он объяснил это тем, что сейчас не может петь и веселить публику. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщил портал «МК» со ссылкой на окружение артиста.
По словам родственников Зверева, он постоянно находится на связи с родственниками на Байкале и поддерживает их, как финансово, так и морально.
— Буквально вчера (28 августа — прим. «ВМ») ему предложили выступить на достойном мероприятии в Москве за очень солидный гонорар. Сережа даже слушать не стал. Сказал, что в данный момент не может петь и веселить публику. Это непростое для него решение: он всегда любил радовать зрителя. Но сейчас пока не может, — говорится в материале.
Сам Зверев заявил, что о «веселье» речи идти не может, поскольку он потерял двух своих племянников за последние полгода, передает портал.
В феврале Сергей Зверев сообщил, что его племянник скончался в зоне специальной военной операции на Украине. По его словам, племянник Андрей решил отправиться на СВО из патриотических соображений. Это решение поддержали его родные. После новости о трагедии стилист заказал панихиду в храме.
О смерти второго племянника Сергея Зверева, Игоря, в зоне СВО стало известно 25 августа. По словам артиста, его родственник находился на фронте с осени 2022 года. Стилист отметил, что Игорь был охотником, поэтому его быстро мобилизовали. Зверев подчеркнул, что в его семье с ранних лет воспитывают чувство патриотизма, поэтому его племянник отправился в зону СВО.