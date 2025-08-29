Зверев принял непростое решение после гибели племянника на СВО

— Буквально вчера (28 августа — прим. «ВМ») ему предложили выступить на достойном мероприятии в Москве за очень солидный гонорар. Сережа даже слушать не стал. Сказал, что в данный момент не может петь и веселить публику. Это непростое для него решение: он всегда любил радовать зрителя. Но сейчас пока не может, — говорится в материале.