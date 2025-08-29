SHAMAN объяснил, почему Мизулина сопровождает его на мероприятиях

— А Екатерина, не знаю, как это у нее получается, но она наполняет меня! Когда я уставший прихожу домой, ей ничего не надо делать или говорить, надо просто побыть рядом, помолчать, — и я чувствую себя наполненным, физически становится лучше, — рассказал певец в эфире «Дорожного радио».