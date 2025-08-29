Ричмонд
SHAMAN объяснил, почему Мизулина сопровождает его на мероприятиях

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал, что он неразлучен с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Артист добавил, что Мизулина «наполняет его», благодаря чему ему становится лучше.

— Я не могу сказать, что она сопровождает меня. Наоборот, мы неразлучники, — уточнил артист.

Музыкант отметил, что во время подготовки к концерту он предпочитает быть в одиночестве, поскольку команда, близкие и родственники «высасывают энергию».

— А Екатерина, не знаю, как это у нее получается, но она наполняет меня! Когда я уставший прихожу домой, ей ничего не надо делать или говорить, надо просто побыть рядом, помолчать, — и я чувствую себя наполненным, физически становится лучше, — рассказал певец в эфире «Дорожного радио».

Во время ответа на вопрос о сроках свадьбы с Екатериной Мизулиной Ярослав Дронов рассказал, что их отношения только начались, и призвал россиян «не торопить события».

Екатерина Мизулина отметила, что испытывает дискомфорт от повышенного внимания публики к их отношениям с музыкантом, подчеркнув, что их «преследуют». По ее словам, зачастую паре хочется сидеть дома и никуда не выходить.

