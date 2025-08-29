Лишенный прав за пьяную езду житель Башкирии сел за руль и попался гаишникам

В Башкирии Балтачевский межрайонный суд вынес приговор жителю Татышлинского района, его признали виновным в повторном управлении автомобилем после лишения прав. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
По данным надзорного ведомства, что в минувшем январе 42-летний за рулем Nissan X-Trail остановили сотрудники Госавтоинспекции. В ходе проверки выяснилось, что водителя ранее неоднократно привлекали к уголовной и административной ответственности за вождение в пьяном состоянии и без прав.
— Суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года, — сообщает прокуратура.
«Ниссан» мужчины конфисковали в собственность государства.
